العراقيون يشكلون نسبة 0.5% من مجموع سكان العالم خلال عام 2019

الخليج 365/ بغدادكشف موقع "Worldometer"، أن مجموع سكان العراق يشكل نسبة 0.5% من سكان العالم، خلال عام 2019.

وذكر الموقع المختص بأعداد السكان في العالم، أن "العراق جاء بالمرتبة 36 عالميا من حيث عدد نفوس السكان من أصل 195 دولة بما فيها دولة الفاتيكان وفلسطين"، مبيناً أن "عدد نفوس العراق يبلغ 40 مليوناً و412 ألفاً و299 شخصاً وهم يشكلون 0.5% من سكان العالم".

وأوضح الموقع، أن "عدد سكان العالم حاليا يبلغ 7 مليارات و683 مليوناً و717 ألف شخص"، مضيفاً أن "الصين تأتي بالمرتبة الأولى من حيث عدد سكانها البالغ مليار و420 مليون و62 ألف شخص تليها الهند بعدد مليار و368 مليوناً و737 ألف شخص".



وتابع، أن "الولايات المتحدة الأميركية تأتي بالمرتبة الثالثة من حيث عدد السكان البالغ 329مليوناً و93 ألف شخص تليها إندونيسيا وبعدد سكان يبلغ 269 مليوناً و536 ألف شخص، تليها البرازيل وبعدد سكان يبلغ 212 مليوناً و392 ألف شخص".

وأشار الموقع، إلى أن "مصر كانت الأولى من بين الدول العربية بعدد سكانها حيث بلغ 101 مليون و168 ألف شخص تليها السودان بعدد 42 مليون و514 ألف شخص ومن ثم العراق بالمرتبة الثالثة".

ويشرف على موقع "Worldometers" فريق دولي من المطورين والباحثين بهدف توفير إحصائيات عالمية وتعود ملكية الموقع لشركة "Dadax"، وتم التصويت عليها كأحد أفضل المواقع المرجعية المجانية من قبل جمعية المكتبات الأمريكية (ALA) ، أقدم وأكبر جمعية للمكتبات في العالم.

