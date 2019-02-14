الناقل الوطني الهندي يهبط اليوم في النجف لأول مرة منذ عام ١٩٩٠

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية الاعلام والعلاقات العامة في مطار النجف، الخميس، ان الناقل الوطني للطيران الهندي يهبط اليوم في المطار لأول مرة منذ عام ١٩٩٠.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بحضور السفير الهندي في العراق برديب براديب والمدير التنفيذي لمطار النجف الدولي اللواء شاكر الصبيحاوي ستصل اليوم الخميس الساعة الرابعة والنصف عصرا لأول مرة في العراق الخطوط الجوية الهندية عبر مدرج مطار النجف الاشرف الدولي قادمة من مطار نيودلهي الدولي".



واضافت ان "الخط سيكون من (نجف- نيودلهي-نجف) بواقع رحلتين في الاسبوع خلال الخميس والاثنين".

يذكر أن الخطوط الجوية الهندية هو الخط الناقل الوطني للطيران الهندي كما ان الناقل الوطني سيهبط عبر مدرج مطار النجف الاشرف الدولي ولاول مرة منذ عام ١٩٩٠.

