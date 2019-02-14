حقوق الانسان بالبصرة تعلن مقتل واصابة 13 بسبب الالغام باقل من ثلاثة اشهر

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب المفوضية لحقوق الأنسان في البصرة، الخميس، عن مقتل واصابة 13 بسبب الالغام خلال اقل من ثلاثة اشهر، فيما طالب الحكومتين المركزية والمحلية باتخاذ الخطوات السريعة لرفع المخلفات الحربية.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يتابع بقلق بالغ ارتفاع إعداد القتلى والمصابين بالالغام والمقذوفات الحربية خصوصا في قضائي الزبير وشط العرب والتي وصلت إلى ١٣ بين قتيل وجريح"، مبينا ان "أغلبهم من الشباب دون ال ٣٠ والاطفال".



واضاف ان "هذه الاحصائية جمعت خلال أقل من ٣ أشهر من شهر كانون أول ٢٠١٨ لغاية ١٠ شباط ٢٠١٩"، مطالبا "الحكومتين المركزية والمحلية باتخاذ الخطوات السريعة لرفع هذه المخلفات الحربية حماية للافراد والمجتمع".

وتشهد مناطق عدة في العراق بين فترة واخرى انفجار مخلفات حربية تتسبب بمقتل واصابة عدد من المواطنين ومنتسبي القوات الامنية.

