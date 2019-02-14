التعليم تخفض الأجور الدراسية في الدراسات العليا للعام المقبل

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على قناة النفقة الخاصة في الدراسات العليا وللسنة الدراسية المقبلة 2019-2020.

وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين في الدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة للسنة الدراسية المقبلة 2019-2020"، مبيناً انه "تقرر اعتماد تخفيض الأجور الدراسية للتخصصات الإنسانية لدراسة الدبلوم العالي التي حددت بـ3000000 ثلاثة ملايين دينار، ولدراسة الماجستير 4000000 أربعة ملايين دينار، ولدراسة الدكتوراه 5000000 خمسة ملايين دينار".



وأضاف عبد المجيد أن "الأجور الدراسية لتخصصات العلمية خفضت إلى 4000000 أربعة ملايين دينار لدراسة الدبلوم العالي، و 5000000 خمسة ملايين دينار لدراسة الماجستير، و6000000 ستة ملايين دينار لدراسة الدكتوراه".

وتابع ان "قرار تخفيض الأجور الدراسية الذي بلغت نسبته 40% عن الأجور التي حددت في السنوات السابقة يأتي سعيا من الوزارة لتقليل العبء عن كاهل الطلبة وعوائلهم".

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت، في وقت سابق، عن توسعة خطة القبول في الدراسات العليا بواقع مقعد واحد ضمن القناة العامة ومقعدين في النفقة الخاصة.

