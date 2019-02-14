مرجع ديني يطالب بتفعيل قانون حرمة وقدسية النجف

الخليج 365/ بغدادطالب المرجع الديني محمد اليعقوبي، الخميس، بتفعيل قانون حرمة وقدسية النجف، مؤكدا ان الحرية الشخصية لا تعني مخالفة الذوق العام.

وقال اليعقوبي في بيان صدر على هامش استقباله لجمع من أصحاب المواكب الحسينية بمكتبه بالنجف انه "يجب تفعيل قانون حرمة وقدسيته محافظة النجف وإنزاله إلى حيّز التطبيق العملي"، داعيا "الحوزة العلمية والاكاديميين والنخب المثقفة الواعية والوجهاء وكل المعنيين بهذا الشأن ممن له غيرة وحرص وحمية على النجف بأنّ يأخذوا دورهم، ويتحملوا مسؤولياتهم وان يعضدوا الجهود المبذولة بالضغط على الجهات ذات العلاقة لتفعيل القانون أو تقنين أخرى لأجل الحد من الظواهر المنحرفة والسلوكيات التي تخرج عن الذوق العام".



واضاف اليعقوبي ان "(الحرية الشخصية) لا تعني مخالفة الذوق العام والتهتك والاستهتار العلني وخدش مشاعر الكثير من الناس الذين لا يقبلون بهذه السلوكيات، وآخرها ما حصل في احتفالات رأس السنة الميلادية".

يذكر المرجع اليعقوبي قد ندد في خطابه الفاطمي قبل ايام – بمناسبة ذكرى رحيل السيدة الزهراء (عليها السلام) – بمظاهر الفساد والانحلال الأخلاقي وسكوت ودعم بعض الجهات التشريعية والتنفيذية عنها.

وكان مكتب المرجع اليعقوبي كان قد وجه كتاباً لمجلس محافظة النجف عام 2010 حثّ فيه أعضاء المجلس على تقنين تشريعات من شأنها ان تحفظ قدسية المحافظة.

