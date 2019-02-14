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النفط بدل الماء في كربلاء

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الخليج 365/ كربلاء
تفاجأ أهالي إحدى مناطق حي الغدير في كربلاء، الخميس، بتدفق النفط من أنابيب المياه الصالحة للشرب في منازلهم، مهددين بالخروج بتظاهرة في حال عدم حل المشكلة "فوراً".

وقال مراسل الخليج 365، إن أهالي 40 منزلاً في إحدى مناطق حي الغدير بمحافظة كربلاء فوجئوا بتسرب النفط بدل الماء الصالح للشرب من حنفيات المياه في منازلهم.

وأضاف المراسل، أن الأهالي طالبوا الجهات المختصة بمعالجة تلك المشكلة "فوراً"، وهددوا بالخروج بتظاهرة في حال عدم معالجتها.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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