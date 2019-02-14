النفط بدل الماء في كربلاء

تفاجأ أهالي إحدى مناطق حي الغدير في كربلاء، الخميس، بتدفق النفط من أنابيب المياه الصالحة للشرب في منازلهم، مهددين بالخروج بتظاهرة في حال عدم حل المشكلة "فوراً".
وقال مراسل الخليج 365، إن أهالي 40 منزلاً في إحدى مناطق حي الغدير بمحافظة كربلاء فوجئوا بتسرب النفط بدل الماء الصالح للشرب من حنفيات المياه في منازلهم.
وأضاف المراسل، أن الأهالي طالبوا الجهات المختصة بمعالجة تلك المشكلة "فوراً"، وهددوا بالخروج بتظاهرة في حال عدم معالجتها.
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