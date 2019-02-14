الدفاع المدني تعلن اخماد حريق عويريج

الخليج 365/ بغدادأعلن مدير عام الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد حريق معمل الالبان في منطقة عويريج الى الجنوب من بغداد.

وقال اللواء كاظم سلمان بوهان في حديث لـ الخليج 365 ، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت، صباح اليوم، من اخماد حريق معمل البان الريف في منطقة عوريج بدون اي خسائر بشرية"، مشيرا الى "مشاركة اكثر من ٢٠ فرقة في عملية الاخماد".

وأوضح أن "فرقنا تجري حاليا عمليات التبريد"، مؤكدا "تمكنا من حماية وعدم انتشار النيران لعشرات المخازن المجاورة".



وافاد مصدر امني في بغداد، صباح اليوم الخميس، بأن حريقا كبيرا اندلع داخل معمل البان الريف ضمن منطقة عويريج جنوب بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

