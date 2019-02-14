الجمارك: ضبط حشيشة وترياق بحوزة مسافر إيراني في مركز الشيب الحدودي

الخليج 365/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن ضبط حشيشة وترياق بحوزة مسافر إيراني في مركز الشيب الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالتعاون مع شرطة الجمارك تم ضبط كمية ٣٠٠ غرام مواد مخدرة (حشيشة وترياق وسائل الترياق) بحوزة مسافر ايراني الجنسية (في مركز جمرك الشيب) حاول إدخالها للبلد".

وأضافت الهيئة، أنها "قامت بتشكيل لجنة ضبط مشتركة بالتعاون مع شعبة المخدرات والجهات الأمنية العاملة في المنفذ واتخذت الإجراءات القانونية بحق المواد وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة".

