أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن ضبط حشيشة وترياق بحوزة مسافر إيراني في مركز الشيب الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالتعاون مع شرطة الجمارك تم ضبط كمية ٣٠٠ غرام مواد مخدرة (حشيشة وترياق وسائل الترياق) بحوزة مسافر ايراني الجنسية (في مركز جمرك الشيب) حاول إدخالها للبلد".
وأضافت الهيئة، أنها "قامت بتشكيل لجنة ضبط مشتركة بالتعاون مع شعبة المخدرات والجهات الأمنية العاملة في المنفذ واتخذت الإجراءات القانونية بحق المواد وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك: ضبط حشيشة وترياق بحوزة مسافر إيراني في مركز الشيب الحدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.