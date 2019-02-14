نحو 20 فرقة من الدفاع المدني تشارك باخماد حريق اندلع في عويريج

افاد مصدر امني في بغداد، الخميس، بألأن حريقا اندلع في منطقة عويريج جنوب العاصمة، مبينا ان 20 فرقة من الدفاع المدني تشارك في اخماد الحريق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل معمل البان الريف ضمن منطقة عويريج جنوبي بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "20 فرقة من الدفاع المدني تشارك في اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الان".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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