الجمارك: ضبط دجاج مستورد تالف في ام قصر

الخليج 365/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاربعاء، عن ضبط ارسالية دجاج مستورد تالفة في ميناء ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.

وقات في بيان، ورد الى الخليج 365، إن "مركز جمرك ام قصر الجنوبي ضبط، اليوم، إرسالية تحمل دجاج مستورد تالفة غير مطابقة للمواصفات الصحية بسبب سوء الخزن للحاويات".

واكدت الهيئة انه "تم تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع الداوئر العاملة بالميناء و إتخذت الأجراءات القانونية بحق الأرسالية وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة وأعادتها الى جهة القدوم".



يذكر أن الهيئة العامة للجمارك تفرض إجراءات مشددة في جميع مراكزها الجمركية لضبط عمليات دخول البضائع المستوردة وخاصة المخالفة منها والتي تمس حياة المواطنين، وفق ماتعلنه في بياناتها.