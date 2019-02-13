بغداد تتسلم جثة عراقية و"اطفالها الاربعة" قتلها زوجها بمخيم للاجئين في تركيا

الخليج 365/ بغدادأعلنت منظمة "القمة" لشؤون اللاجئين العراقيين ومقرها اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن نقلها أربعة أطفال مع جثة والدتهما والتي قتلها زوجها في احدى مخيمات اللاجئين التابع للامم المتحدة في تركيا.

وقالت المنظمة في بيان نشرته وسائل اعلام كردية، اليوم، ان " لاجئا عراقيا في مخيم للامم المتحدة للاجئين في مدينة بولو التركية، أقدم، في السابع من شباط الحالي، على قتل زوجته طعنا بسكين".



واضاف البيان ان "السلطات الامنية التركية وصلت الى محل الحادث واعتقلت الزوج"، مشيرا الى أن "الزوج يدعى (ح، ف، ه)، والمرأة تدعى (س، ج، م) ولديهما اربعة اطفال".

وبحسب البيان فأن "سبب القتل يعود الى مشاكل اجتماعية، والمصاعب التي تواجه اللاجئين".

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واشار البيان الى انه "اليوم الاربعاء المصادف 13 شباط 2019 وبجهود من المنظمة تمت اعادة جثمان المرأة والاطفال الاربعة الى العاصمة بغداد".

احد اعضاء المنظمة وهو يصطحب الاطفال الى المطار ليغادروا الى بغداد