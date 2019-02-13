نائب يرى عدم جدوى تطبيق قانون صندوق استرداد اموال العراق "داخليا"

الخليج 365/ بغداداعتبر نائب عن تحالف النصر، الاربعاء، ان مشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق لن يكون ذا جدوى مالم يرافقه "حراك خارجي" للانضمام الى اتفاقيات دولية معنية باعادة الاموال المهربة.

وقال فالح الزيادي في حديث لـ الخليج 365، ان "مشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق هو من القوانين المهمة والضرورية التي يحتاجها العراق"، مبينا ان "هناك مليارات الدولارات التي تم تهريبها في وقت النظام السابق وما بعد عام 2003 من قبل الفاسدين والمهربين بطرق غير مشروعة وهي حق الشعب العراقي".



واضاف الزيادي، ان "تشريع القانون لن يكون كافيا مالم يرافقه بالتوازي الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الامر واستغلال علاقات العراق الواسعة خارجيا وعقد اتفاقيات مع الدول الاخرى وبدعم من الشرطة الدولية لاستعادة تلك الاموال"، لافتا الى ان "تشريع القانون وتطبيقه داخليا فقط لن يكون ذا جدوى او فائدة توازي فائدته بحال التوصع به دوليا".

وكان مجلس النواب انهى بجلسته التي عقدت في 16 كانون الثاني 2019، القراءة الاولى لمشروع التعديل الأول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012.

