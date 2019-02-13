أمانة بغداد: افتتاح 20 زقاقاً مغلقاً منذ 9 أعوام في الشعب

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن افتتاح 20 زقاقاً في منطقة الشعب مغلقاً منذ العام 2010.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية قامت برفع الصبات الكونكريتية وفتح الازقة15 -73 -71 -69-91-47-79-96-62- 60-58-56-54-25-42- 52-50-57-61-95".
وأضافت الأمانة، أن "تلك الأزقة أغلقت منذ عام 2010"، مؤكدةً "مباشرة كوادرها في بلدية الشعب بحملة لتنظيف الأزقة ورفع النفايات والأنقاض عنها".
وكانت أمانة بغداد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، افتتاح 15 زقاقاً مغلقاً في منطقة الشعب.
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