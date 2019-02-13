التقاعد تصدر توضيحا بشأن عدم منح راتب لمتسول ادعى انه شغل منصب وزير الري

الخليج 365/ بغداداصدرت هيئة التقاعد العامة، الاربعاء، توضيحا بشأن عدم منح راتب لمتسول ادعى انه شغل منصب وزير الري في حكومة عبد الكريم قاسم، مبينة ان هذا الشخص كاذب ومحتال ولم يشغل اي منصب وظيفي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مواقع التواصل الأجتماعي وبعض القنوات الفضائية اظهرت شخصا يسمى (سامي ابراهيم علي عباس ال وتوت ) متسولاً في شوارع العاصمة بغداد، وادعى بأنه كان يشغل منصب وزير الري في حكومة عبد الكريم قاسم، ولم يُمنح راتب تقاعدي كوزير مستحق الراتب التقاعدي".



واضاف ت انه "بعد التحري تبين إن الشخص هذا كاذب ومحتال ولم يشغل إي منصب وظيفي لا سابقاً ولا حالياً في مؤسسات الدولة"، مشيرة الى ان "لديه راتب تقاعدي كسجين سياسي ويتقاضى راتباً تقاعدياً مقداره 1200000 مليون ومائتان الف دينار شهرياً"، محذرة "من تفشي هذهِ الحالات والأدعاءات الكاذبة التي تؤثر على المواطنين".

ودعت الهيئة "مواقع التواصل الأجتماعي والإعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة".

