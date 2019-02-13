ذي قار تعلن خلوها من الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر

الخليج 365/ بغداداعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاربعاء، ان المحافظة لم تسجل اي جريمة للاتجار بالبشر خلال السنوات الماضية، مؤكدا اهمية تعاون جميع فئات المجتمع لمنعها وايقاف جهات تحاول نشر الظواهر الدخيلة التي تهدد السلم المجتمعي.

وقال يحيى الناصري خلال مؤتمر اقامته مديرية الشرطة للتعريف بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وتحت شعار (من اجل ذي قار خالية من الاتجار بالبشر)، وتابعته الخليج 365، ان "جريمة الاتجار بالبشر تعاني منها مجتمعات عديدة وتنوعت اشكالها مع الظروف التي تمر بها تلك الدول واصبحت شكلا من اشكال الجريمة المنظمة في العصر الحديث والتي تتضمن الاستغلال الجسدي والاتجار بالاعضاء البشرية"، مبينا انه "في ظل هذه التداعيات تبقى مجتمعاتنا المحلية بعيدة عنها".



واضاف ان "ذي قار لم تسجل ر لحد الان اي جريمة من هذا النوع بفضل تعاون جميع مكونات مجتمعنا المحافظ والملتزم دينيا واخلاقيا"، مشيرا الى "اننا نحتاج الى المزيد من الجهد والبرامج والخطط الامنية والتربوية والمدنية والاجتماعية والدينية لتفادي تسجيل مثل هذه الظواهر ولنحصن مجتمعنا منها بعيدآ عن الخوض في تداعياتها".

وتابع ان "تفعيل القوانين والاجراءات الخاصة بهذه المشكلة يمكن لها ان تحد من الكثير من الظواهر السلبية التي نسجلها بين الحين والاخر"، داعيا "الحكومة المركزية الى ان تولي اهتماما خاصا بالشرائح الاضعف دخلا وتوسيع شمول المستحقين بالاعانات الاجتماعية ضمن برامج الدعم المالي واستحداث ودعم المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل والتي تتطلب ان ترافقها العديد من الفعاليات المجتمعية في التوعية والتوجيه للقضاء على كل الظواهر السلبية".

يذكر ان مجلس النواب صوت في الـ23 من شباط 2012، على مشروع قانون يضم 14 مادة لمكافحة الاتجار بالبشر.

