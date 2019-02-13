مجلس النجف يقيل مدير صحة المحافظة ويختار قائداً جديداً للشرطة



صوت مجلس النجف، الأربعاء، على إقالة مدير صحة المحافظة علي شبر، فيما قرر اختيار العميد زهير جهاد قائداً لشرطة النجف. الخليج 365/ النجفصوت مجلس النجف، الأربعاء، على إقالة مدير صحة المحافظة علي شبر، فيما قرر اختيار العميد زهير جهاد قائداً لشرطة النجف. وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس النجف صوت بالأغلبية على إقالة مدير صحة المحافظة علي شبر. وأضاف مراسلنا، أن مجلس النجف قرر تكليف معاون مدير الصحة بمهام المدير لحين تعيين مدير جديد. كما صوت المجلس، بأغلبية 16 صوتاً على اختيار العميد زهير جهاد قائداً لشرطة النجف.





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