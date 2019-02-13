الكشف عن الـ18 بندا بمسودة الاتفاق بين الحزبين الكرديين لتشكيل حكومة كردستان

الخليج 365/ بغدادذكرت صحيفة الشرق الاوسط، عن ما تضمنته الـ18 بندا بمسودة الاتفاق بين الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، لتشكيل حكومة اقليم كردستان.

وقالت تقرير للصحيفة وتابعته الخليج 365، ان "مسودة الاتفاق بين الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، لتشكيل حكومة اقليم كردستان تضمنت 18 بندا".



واضافت ان "أبرز هذه البنود هي العمل المشترك بين الحزبين كفريق واحد في البرلمان والحكومة سواء في الإقليم أو في الحكومة الاتحادية، واتباع أكبر قدر من الشفافية في مسألة عائدات الإقليم المالية خصوصاً عائدات الثروات الطبيعية، وإنشاء صندوق لجميع عائدات النفط والغاز المصدر للخارج، واتباع الشفافية في علاقات الإقليم الخارجية، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية لسكان الإقليم، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم".

وتابعت ان "البنود تضمنت ايضا تدعيم العلاقات مع السلطات الاتحادية وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك تحديداً، وإعادة نشر قوات البيشمركة في كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، وإجراء الإحصاء السكاني فيها، إضافة إلى العمل المشترك لاستكمال مشروع دستور الإقليم المعطل منذ سنوات".

ومن المقرر التوقيع على الاتفاقية من قبل قيادتي الحزبين الكرديين خلال مراسيم خاصة تقام بهذه المناسبة.

