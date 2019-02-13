تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمين حاولوا اغتيال قاض

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الكرخ التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الأربعاء، أقوال متهمين عن جريمة محاولتهم اغتيال احد القضاة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "متهما اعترف أمام محكمة تحقيق الكرخ بجمع معلومات عن احد القضاة ومعرفة أماكن تواجده ونوع ورقم العجلة التي يقتادها بمساعدة احد أقارب القاضي بغية اغتياله".



وأضاف البيان، أن "المتهم اعترف خلال تدوين أقواله أيضاً بأن المعلومات عن القاضي تم إرسالها الى ما يسمى أمير تنظيم داعش الإرهابي في تركيا لغرض التخطيط لتنفيذ عملية الاغتيال".

وتابع أن "إلقاء القبض على المتهمين تم قبل تنفيذهم للعملية بعد الجهود المشتركة مع القوات الأمنية"،مبينا أنه "تم تصديق اقوالهم وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

