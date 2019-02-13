التعليم تصدر بيانا للطلبة المشمولين بقرار اعادة المرقنة قيودهم

الخليج 365/ بغداداصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، بيانا للطلبة المشمولين بقرار اعادة المرقنة قيودهم، مشددة على ضرورة تقديمهم طلبات خطية لكلياتهم.

وقال المدير العام لدائرة الدرسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي عباس في بيان تلقت الخليج 365، إن "على الطلبة المشمولين بقرار اعادة المرقنة قيودهم، مراجعة كلياتهم ومعاهدهم لتقديم طلبات خطية تبين رغبتهم بالعودة الى مقاعد الدراسة".



واضاف ان "الوزارة حددت الاول من شهر تموز المقبل موعدا نهائيا لتسلم الطلبات".

يشار الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت في وقت سابق، عن الموافقة على إعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية ابتداءً من السنة الدراسية 2009-2010 صعوداً، إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات.

