مكتب عبد المهدي يكشف عن عدد الكتل الكونكريتية التي رفعت من بغداد

كشف الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير العسكري لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن عدد الكتل الكونكريتية التي رفعت من بغداد، مبينا انها قللت من الزخم المروري.
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365 انه "تم رفع 4000 كتلة كونكرتية حتى الان في انحاء متعددة من بغداد"، لافتا الى ان "عملية رفع الكتل أسهمت بتقليل الازدحام بنسبة 40%".
واضاف ان "الجهد الهندسي يقوم الان برفع الكتل الكونكريتية من منطقة سيد حمد لله ومحكمة أستئناف الرصافة ومستشفى الجملة العصبية".
يذكر ان القوات الامنية وبالتنسيق مع الجهد الهندسي يقوم وبشكل مستمر برفع الكتل الكونكريتية في مناطق متعددة من البلاد، بامر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بهدف تخفيف الزخم المروري وفتح الشوارع المغلقة بعد تحسن الوضع الامني.
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