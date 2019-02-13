مصرع عامل في مشتل ببغداد بسبب احتراق غرفته

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عاملا في مشتل ببغداد لقي مصرعه بسبب احتراق غرفته شمالي العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في غرفة عامل بمشتل في منطقة الاعظمية شمالي بغداد، ما ادى الى مصرع العامل في الحال".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "تم اخماد الحريق، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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