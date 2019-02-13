الدفاع توجه نداء انسانيا للعراقيين

وجهت وزارة الدفاع، الاربعاء، نداء انسانيا للعراقيين بشأن رفاة (العراقيين ـ الكويتيين ـ الإيرانيين)، فيما خصصت مكافأة مجزية لمن يدلي بمعلومات عن ذلك بعد التثبت منها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نهيب بالمواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفاة (العراقيين ـ الكويتيين ـ الإيرانيين) ممن فقدوا في (الحرب العراقيــة ـ الإيرانيـــة) و(حرب الخليج) أو
ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية، الإدلاء بها والاتصال على الرقميين
(07901944369) مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع.
(07901945476) مديرة حقوق الإنسان في وزارة الدفاع.
أو عن طريق نظام حكومة المواطن الالكترونية.
واضافت الوزارة انها "ستخصص مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التثبت منها".
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