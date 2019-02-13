بالفيديو خطر الفيضان والمياه الملوثة يهدد ساكني منطقة جسر ديالى

سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبه واختلاطه مع مياه الصرف الصحي سيولد كارثة بيئة تهدد ساكني منطقة جسر ديالى الواقعة جنوب شرق بغداد، بحسب المعنيين، الامر الذي دعا ملاكات الجهد الهندسي التابعة للحشد الشعبي للاسراع في محاولة منع حدوث ذلك ووصول المياه الملوثة الى منازل المواطنين.

تخوفات المواطنين بدأت بالتزايد واستيائهم كاد لايوصف,, وطالبوا الحكومة المركزية بالتدخل الفوري ومداد العون الى الجهد الهندسي التابع للحشد الشعبي لانجاز مهمته بالكامل ورفع تهديد المياه عن منطقتهم.



اختلاط مياه الصرف الصحي مع الماء العذب ولد مياه غير قابلة للاستعمال وعلى حسب قول مواطنين فان ازمة انقطاع المياه في جسر ديالى هي الاخرى قد تجاوزت العشرة ايام والماء المخصص لهم من الدولة مجانا، يباع بخمسة الاف دينار للخزان الواحد.