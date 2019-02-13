النزاهة تكشف نتائج تقصيها معلومات عن محرمات مجسر المشن

الخليج 365/ بغدادكشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن نتائج عمل فريقها الاستقصائي الذي للتحقق من صحة المعلومات الواردة في تقرير بثته إحدى القنوات الفضائية بشأن "حصول تجاوزات على أرض خضراء ومحرمة قرب مجسر المشن بموافقة هيئة الاستثمار وأمانة بغداد".

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة الوقاية في الهيئة كشفت، في تقرير أعده الفريق الاستقصائي الذي قام بعدة زيارات إلى هيئة استثمار بغداد وأمانة بغداد ودائرة بلدية الكرادة واللقاء بالمسؤولين فيها، عن موافقة اللجنة العليا للتصاميم في أمانة بغداد على تغيير استعمال قطعة الأرض من مناطق خضراء مفتوحة إلى استعمال تجاري خدمي، على أن تتم دراسة المخططات ومصادقتها من قبل دائرة التصاميم في الأمانة"، موضحة أن "قرار الموافقة على تغيير استعمال قطعة الأرض يدخل ضمن صلاحيات أمانة بغداد المنصوص عليها في قانون التصميم الأساسي لمدينة بغداد رقم (56 لسنة 1971)".



وأضاف البيان، أن "التقرير أشار إلى أن هيئة استثمار بغداد منحت إجازة استثمارية إلى شركتين للاستثمارات العقارية والسياحية؛ لغرض إنشاء مشروع ترفيهي سياحي بعد حصول موافقة أمانة بغداد على استثمار قطعة الأرض كمشروع ترفيهي متكامل، لافتا إلى موافقة الهيئة على طلب الانسحاب الذي تقدمت به إحدى الشركتين وتعديل فقرة المستثمر إلى الشركة الأخرى بالالتزامات نفسها لإنشاء مجمع تجاري، دون ورود ما يؤيد موافقة أمانة بغداد على تحويل المشروع من ترفيهي سياحي إلى تجاري".

وتابع البيان، أن "التقرير أوضح أن دائرة التصاميم في أمانة بغداد بينت أن القطعة لا تدخل ضمن المناطق المحرمة المخصصة للطريق السريع، وبعد الاطلاع على خارطة العقار الصادرة عن مديرية التسجيل العقاري في الرصافة /2 وجد الفريق أن عائدية الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 36 دونما تعود إلى أمانة بغداد والمديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية، مضيفا أنه تم استحصال الموافقات الأصولية من أمانة بغداد لتسليم قطعة الأرض إلى المستثمرين تسليما أوليا؛ لمتابعة إجراءات إخلاء التجاوزات وفحوصات التربة وتسوية الأرض".

وأشار البيان، إلى أن "التقرير كشف عن أن أمانة بغداد لم توقع العقد الاستثماري؛ لعدم المصادقة على المخططات المعمارية من قبل دائرة التصاميم، وأن الجهة المسؤولة عن الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في أمانة بغداد تتمثل في قسم الاستثمار".

وأوضح البيان، أن "الفريق أوصى بإيداع نسخة من التقرير لدى مكتب أمين بغداد والمفتش العام في أمانة بغداد؛ لغرض توجيه اللجنة العليا للتصميم الأساسي لمدينة بغداد بضرورة عدم التوسع في تغيير استعمالات الأراضي الزراعية إلى استعمالات تجارية إلا للضرورة القصوى؛ حفاظا عليها".

