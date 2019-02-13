الانواء: امطار رعدية وتصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، ان تشهد البلاد تساقط امطار مصحوبة بعواصف رعدية مع تصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون يوم غد الخميس في عموم البلاد غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها"، مبينة ان "درجات الحرارة سترتفع قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".



واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية ليوم الجمعة غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة وحدوث عواصف رعدية كما يتصاعد الجمعة الغبار في بعض االماكن فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

يذكر ان البلاد شهدت خلال موسم الشتاء الحالي تساقط امطار البعض منها كانت غزيرة ادت الى حدوث سيول كبيرة في بعض المحافظات العراقية.

