نائب يدعو لتأجيل المواضيع الخلافية والتركيز على دعم الحكومة وملف الخدمات

الخليج 365/بغداددعا النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الأربعاء، الكتل السياسية إلى تأجيل المواضيع الخلافية والتركيز على ملف الخدمات خلال الفصل التشريعي المقبل، مؤكداً أهمية دعم الحكومة لتحقيق الاصلاحات والبدء بتطبيق البرنامج الحكومي.

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك أولويات ينبغي العمل بها خلال الفصل التشريعي المقبل إذا ما أردنا النهوض بالواقع الخدمي وتقليل معاناة المواطن وإعادة الثقة بينه وبين القوى السياسية "، مبيناً أن "أولى الخطوات تستلزم منا وضع أولويات لتشريع القوانين بحسب الأهمية ومدى الملامسة لواقع حياة المواطن مع مراقبة الاداء الخدمي للسلطة التنفيذية".



وأضاف، أن "الأمر الآخر هو تأجيل المواضيع الخلافية بين الكتل والتركيز وتوحيد الجهود على ملف الخدمات خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والتي تعني المزيد من التوتر بالشارع"، مشدداً على "أهمية دعم الحكومة لتحقيق الاصلاحات المنشودة بالوقت اللاحق وأن تبدأ فعلياً بتطبيق البرنامج الحكومي والبدء بالقضايا التي ترتبط بالخدمات".

وكان تحالفا الفتح وسائرون عقدا، أمس الأول الاثنين (11 شباط 2019)، اجتماعاً بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد ناقشا فيه عدداً من الملفات من بينها تفعيل ملف الخدمات والنهوض بواقع المحافظات.

