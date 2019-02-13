الكشف عن سرقات منظمة للأراضي الزراعية في بغداد

الخليج 365/ بغدادكشفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، عن وجود سرقات منظمة للأراضي الزراعية في بغداد، مطالبة وزير الزراعة ومحافظ بغداد بإيقاف عمل قسم الاراضي وإيقاف العقود الزراعية والكشوفات والمزايدات العلنية والاقتصار فقط على تجديد العقود القديمة.

وقالت النائبة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك سرقات منظمة للأراضي الزراعية في بغداد وقيام بعض ضعاف النفوس بالتلاعب والتزوير، وبالتالي يجب إيقاف عمل قسم الاراضي بشكل فوري وإيقاف العقود الزراعية والكشوفات والمزايدات العلنية والاقتصار فقط على تجديد العقود القديمة، الى حين تشكيل لجنة عليا من قبل وزارة الزراعة او مجلس النواب لمتابعة مشكلة الاراضي والعقود الزراعية بأثر رجعي للسنوات الأربع السابقة وعمل جرد شامل للمتبقي منها ".



وشددت على "أهمية تفعيل عقوبة المفتش العام وخصوصا الكتاب المرقم ٤٢٧١٥ بتاريخ الـ12 من تشرين الثاني عام 2017، والكتب التي تبعتها والمتضمنة استبعاد الاسماء الفاسدة التي وردت فيه بسبب التلاعب والتزوير، مع فتح تحقيق حول تعيين مدير مدان".