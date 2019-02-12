مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون حجز ومصادرة اموال النظام السابق

الخليج 365/ بغدادقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث العديد من القرارات من بينها مشروع تأهيل موقع طمر البوعيثة بحضور امينة بغداد ، ومعالجة التلوث في نهر دجلة وهو من المواضيع التي اولتها الحكومة اهتماما منذ تشكيلها".



وقرر مجلس الوزراء بحسب البيان "شمول المشاريع الاستثمارية المتوقفة ولمختلف القطاعات الاقتصادية المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية بقرار مجلس الوزراء رقم (342) لسنة 2018 ، كما صوت على زيادة رأس مال الشركة العامة لموانئ العراق (إحدى تشكيلات وزارة النقل)".

كما قرر المجلس "الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017"، كما أقر "مشروع اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية المانيا الاتحادية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".

وقرر المجلس "اهداء عجلات نوع (ZBV) سونار الى مديرية شرطة الانبار (بدون ثمن)"، فيما صوت على "تكريم المواطنة (علية خلف صالح الجبوري) أم قصي من محافظة صلاح الدين التي قامت بإيواء (58) طالباً من معسكر سبايكر وحمايتهم ومساعدتهم على العودة الى اهلهم".

وناقش مجلس الوزراء "مجددا وبشكل تفصيلي مشروع النظام الداخلي على مجلس الوزراء ووافق على كثير من فقراته على ان يتم اكماله في الجلسة المقبلة".