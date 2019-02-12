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عبد المهدي يعلن تشخيص حالات فساد مهمة

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الخليج 365/ بغداد
اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، تشخيص حالات فساد "مهمة"، فيما اشار الى العمل على تفعيل التسهيلات الحكومية الخاصة بالاستثمارات الخاصة بالعراق.

وقال عبد المهدي في كلمة له المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، "شخصنا حالات فساد مهمة وسيتم الاعلان عن نتائج جهودنا في هذا الصدد".

واضاف عبد المهدي، "نعمل على تفعيل التسهيلات الحكومية الخاصة بالاستثمارات الخاصة بالعراق".



وتابع رئيس الوزراء أن "اغلب ما يطرح في الاعلام عن التواجد الامريكي في العراق حقائق غير مكتملة ولا تتطرق لرأي الحكومة".

ولفت عبد المهدي، "نحضر لاجتماع يشمل جميع المكاتب الاعلامية للوزارات لدعم الشفافية في تداول المعلومات".

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