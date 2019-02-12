مسؤول بصري يحذر من تسرب مياه بزل الى المحافظة ويطالب الموارد المائية بالتحرك

الخليج 365/ البصرةطالب نائب محافظ البصرة للشؤون الإدارية ضرغام الأجودي، الثلاثاء، وزارة الموارد المائية باتخاذ اجراءات سريعة لمنع حدوث ثغرات في سدة ترابية حدودية وتسرب كميات كبيرة من مياه البزل في الأراضي العراقية.

وقال الأجودي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مخاطر جدية تتعلق باحتمالية حدوث انهيار في السدة الترابية الحدودية الفاصلة بين العراق وإيران من جهة محافظة البصرة، وبالتالي تسرب ملايين الأمتار المكعبة من مياه البزل الى الأراضي العراقية"، مبيناً أن "تلك المياه شديدة الملوحة في حال تسربها ستصل الى نهر دجلة في شمال قضاء القرنة، وتتسبب بتجدد أزمة ملوحة المياه، ولكن هذه المرة في المناطق الواقعة شمال المحافظة".



ولفت الأجودي الى أن "وزارة الموارد المائية عليها أن تتحرك بسرعة وتتخذ اجراءات جدية"، مضيفاً أن "وزارة النفط أبدت تعاونها معنا لتدارك المشكلة التي ستؤثر في حال حدوثها على حقل مجنون النفطي، واعتباراً من يوم غد من المقرر أن تصل منها فرق عمل الى المنطقة".

يشار الى أن المناطق الحدودية الإيرانية القريبة من الحدود العراقية من جهة محافظة البصرة معظمها مناطق زراعية تنتج محاصيل مختلفة، ولعدم وجود قناة لتصريف مياه البزل في الخليج يتم التخلص من تلك المياه شديدة الملوحة باتجاه الحدود فتتجمع على شكل مسطح مائي محصور بين ساترين ترابيين يعود وجودهما الى الثمانينات.

