جنايات نينوى:اعدام ستة اشقاء ارهابيين اشتركوا بقتل منتسبين ومواطنين في الخسفة

أصدرت محكمة جنايات نينوى، الثلاثاء، أحكاماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة أشقاء "إرهابيين" شاركوا بعمليات قتل عناصر قوات أمنية ومواطنين في محافظة نينوى.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى أصدرت أحكامها بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ستة إرهابيين وهم من أخطر المجرمين المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف البيان، أن "المدانين اشتركوا بقتل العديد من القوات الأمنية والمواطنين ورميهم في منطقة الخسفة، فضلا عن زرع العبوات الناسفة، كما شاركوا بصد القوات الأمنية في ناحية العليل من المحافظة".
وأشار البيان، إلى أن "المحكمة أصدرت أحكامها استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
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