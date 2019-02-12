الكويت تمنح العراق 85 مليون دولار لاعمار مناطقه المحررة

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية اليوم عن منح العراق 85 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشاريع إعادة إعمار القطاع الصحي في مناطقه المحررة المتضررة من العمليات الإرهابية.

وتم في مدينة الكويت الاثنين التوقيع على إتفاقية منحة بين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها خمسة وثمانون مليون دولار أميركي ضمن المنحة المخصصة من حكومة الكويت لتمويل مشاريع إعادة إعمار القطاع الصحي في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية والبالغ مقدارها 100 مليون دولار أميركي من الإلتزام المعلن عنه خلال مؤتمر واشنطن للمانحين لدعم العراق للاسهام في تغطية الإحتياجات الإنسانية لهذا البلد.

يشار إلى أن الصندوق الكويتي كان قد قام بالتوقيع على إتفاقية تمويل البرنامج العاجل للقطاع الصحي (المرحلة الأولى) في 21 يناير 2018 وقدم بمقتضاها منحة مقدارها 15 مليون دولار أميركي.

وقد وقع إتفاقية المنحة اليوم نيابة عن الصندوق العراقي مصطفى محمد أمين الهيتي رئيس الصندوق العراقي لاعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي مروان عبدالله الغانم نائب المدير العام.

المساهمة بتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات بست محافظات عراقية

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وتهدف المشاريع التي ستمولها المنحة إلى المساهمة في تلبية الإحتياجات الصحية في مناطق المحافظات المتضررة من الأعمال الإرهابية، من خلال هدم وإعادة إعمار وتأهيل وتجهيز عدد من المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف المناطق المحررة موزعة على محافظات الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين وبابل، وديالي وكركوك وذلك لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في تلك المناطق، تمهيدا لعودة النازحين إلى منازلهم وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة لهم.

وتشمل المشاريع هدم وإعادة بناء وتأهيل وتجهيز عدد 32 من المراكز الصحية والمستشفيات موزعة على المحافظات المتضررة من الأعمال الإرهابية، وتتضمن الأعمال المدنية والمعمارية والأعمال الكهربائية، والميكانيكية، وتشمل توريد وتركيب الأثاث والأجهزة والمعدات الطبية المتخصصة والتجهيزات اللازمة لعدد 25 من المراكز الصحية والمستشفيات. والخدمات الهندسية والتي تشمل أعمال التصاميم والإشراف على التنفيذ ودراسة تقييم الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية وتحديد إحتياجات إعادة الإعمار، ويتوقع أن يتم إنجاز هذه المشاريع في منتصف عام 2020.

وتقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بنحو 85 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 25 مليون دينار كويتي، حيث سيضطلع بالمشروع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، والذي سيتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع، بينما ستضطلع وزارة الصحة والمديريات الإقليمية التابعة لها بمسؤولية تشغيل وصيانة عناصر المشروع.

يذكر أن الصندوق الكويتي سبق وأن قدم للعراق ثلاثة قروض لتمويل مشاريع في قطاعي الطاقة والصناعة والتعليم بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 29.8 مليون دينار كويتي.. كما يقوم الصندوق بإدارة 4 منح حكومية لتمويل مشاريع في القطاع الإجتماعي بقيمة إجمالية قدرها حوالي 87.6 مليون دينار سحب منها حوالي 32.52 مليون دينار كويتي.. هذا إلى جانب تقديم منحة بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين دولار أميركي للإسهام في خطة الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في العراق.

يشار الى أن تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق المنعقد هناك منتصف يناير 2018، وهي 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية اضافة الى51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و107 منظمات محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص قد بلغت إلى 30 مليار دولار ستكون على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب على خلاف ما كان يأمله في الحصول على تعهدات بنحو 88 مليار دولار مقدرا كلفة اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش بـ 100 مليار دولار.