العيداني: البصرة لن تكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران

الخليج 365/ البصرةأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الاثنين، أن البصرة لن تكون جزءاً من العقوبات الأميركية ضد إيران، ودعا شركاتها الكبيرة الى المساهمة في اعمار المحافظة.

وقال العيداني في حديث لعدد من الصحفيين خلال احتفالية أقامتها القنصلية الإيرانية في البصرة بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية إن "البصرة لا يمكن أن تكون في يوم من الأيام جزءاً من منظومة العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن نقبل بإيذاء أي دولة مجاورة من خلال العراق، فالعراق يجب أن يكون نبراس سلام على مستوى المنطقة"، مبيناً أن "الجمهورية الإسلامية أول من وقف مع العراق خلال أزمة (داعش)، وقدمت شهداء وتضحيات، وكذلك نصرت الكثير من شعوب العالم".



ولفت العيداني الى أن "الشركات الإيرانية الكبرى مدعوة من قبلنا كحكومة محلية الى المساهمة في اعمار البصرة"، معتبراً أنه "بعد مرور 40 سنة على انتصار الثورة الإسلامية فإن إيران اليوم في أوج قوتها بالرغم من التحديات التي تواجهها، فهي أقوى مما كانت عليه قبل عشر سنوات، وقبل عشر سنوات كانت أقوى مما هي عليه قبل 20 سنة".

يذكر أن العراق وإيران تربطهما مصالح استراتيجية وثيقة، وفي البصرة المجاورة لمحافظة خوزستان الإيرانية تنشط العديد من الشركات الإيرانية، كما تزخر الأسواق المحلية بالمنتجات الإيرانية، ويسافر شهرياً آلاف العراقيين الى إيران عبر منفذ الشلامجة الحدودي للسياحة الدينية والعلاج والتجارة، وقد دأبت القنصلية الإيرانية في المحافظة على الاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية في كل عام بحضور شخصيات سياسية ودينية وعشائرية وإعلامية.

