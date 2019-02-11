عبد المهدي والمالكي يؤكدان ضرورة توحيد الجهود بين القوى الوطنية لإستكمال بناء المؤسسات

الخليج 365/ بغداداكد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة توحيد الجهود بين القوى الوطنية لإستكمال بناء المؤسسات، كما اتفقا على توجيه الدعوة لعقد لقاء يضم قادة الكتل مع الرئاسات من اجل توحيد الخطاب.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم تبادل الآراء حول تطورات المواقف على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن مناقشة مسألة تواجد القوات الامريكية".



واضاف المكتب، أن "الجانبين اكدا على ضرورة توحيد الجهود بين القوى الوطنية لإستكمال بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ خطط الإعمار وإعادة النازحين ودعم التطور الاقتصادي".

وتابع المكتب، ان "الجانبين اتفقا على توجيه الدعوة لعقد لقاء يضم قادة الكتل مع الرئاسات من اجل توحيد الخطاب وإقرار التوجهات الأساسية ومتطلبات المرحلة القادمة الضامنة لتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها وتلبية حقوق الشعب وإرادته في حماية أسس وأصول العملية الديمقراطية في البلاد".

