رئيس لجنة الصحة النيابية يؤكد على دعم ادارة مدينة الطب لتذليل كافة العقبات

السومرية نيو./ بغدادشدد رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، الاثنين، على أهمية الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات الصحية في مدينة الطب، مؤكدا على دعم لجنته لإدارة المدينة لتذليل كافة العقبات.

وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري اطلع على الواقع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال زيارته الميدانية لأروقة مدينة الطب، اليوم، برفقه نقيب الاطباء عبد الامير محسن الشمري".



واشاد الجبوري، بحسب البيان، بـ "حجم التطور الحاصل في المجال الطبي والعلاجي وخدمات البنى التحتية لدواخل المستشفيات واعمال التبليط والاكساء لكافة الشوارع في مدينة الطب"، مؤكداً أن "هذه الانجازات تأتي بوجود ادارة ناجحة للمدينة وحرصها الكبير على تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمراجعين لهذا الصرح الطبي ومن مختلف محافظات عراقنا العزيز".

وشدد الجبوري خلال زيارته، "على أهمية الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات الصحية لمواطنينا الأعزاء"، مؤكدا على "دعم لجنته لإدارة مدينة الطب لتذليل كافة العقبات خدمة للمواطن الكريم".

