وفي هذا السياق، وعد محافظ النجف بصرف مستحقات الشركات التي أطلقت اعمالها بجزء من اموالها حاليا، عقب ادراجه ضمن أولويات الحكومة المركزية.
ويرى معنيون ان أجواء الامن التي بدأت تعود للعراق، فضلا عن توفر السيولة المالية، أسباب ستدفع حكومات اجنبية الى البحث عن فرص استثمارية في مختلف المحافظات، خاصة وان العراق بحاجة الى نهضة عمرانية لن تتحقق الا عبر الاستثمار.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد اقرار الموازنة... الشركات الاجنبية تستأنف أعمالها المتوقفة بالنجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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