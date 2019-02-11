بالفيديو: ما جديد ملف المعتقلين في سجون كردستان؟

امام بوابة اجتماع المجلس العربي في كركوك، يقف عددٌ من ذوي المعتقلين والمغيبين في سجون اقليم كردستان ومدن اخرى، لمطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والحكومة المحلية بالكشف عن مصير أبنائهم. وأكدوا في الوقت نفسه وجود مئات الشبان من مركز المحافظة وقضاء الحويجة يلاقون المصير ذاته في ظل غياب دور الجهات الاتحادية، على حد وصفهم.

في معرض رده على سؤال السومرية، كشف محافظ كركوك عن وجود اتفاقات بين المكون العربي والاتحاد الوطني الكردستاني لحسم ملف المعتقلين في سجون السليمانية، بالتنسيق مع الجهات الامنية في المحافظة.



وأكد مراقبون للشأنين السياسي والأمني، ان العمل على ملف المغيبين والمعتقلين هذه المرة بدء بصفحة جديدة سرعان ما قد تحسم، لارتباطها بالمباحثات السياسية المتعلقة بعدة ملفات ابرزها منصب المحافظة ووزارة العدل وعودة قوات البيشمركة لكركوك والمناطق المتنازع عليها. وحذّروا من تدخل اطراف اخرى لعرقلتها بسبب ملفات داخل المكون الواحد لم تحسم بعد.

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