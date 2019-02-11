نائب يدعو عبد المهدي ووزير الصناعة لـ"إنصاف" الاجور اليومية بمعامل اسمنت بادوش

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصناعة لانصاف العاملين بالاجور اليومية في معامل الاسمنت في بادوش، فيما اشار الى ان العاملين في المعامل يتقاضون حتى اللحظة 120 الف دينار شهريا فقط.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "مجمع معامل الاسمنت في بادوش ينتج يوميا حوالي اربعة الاف طن من الاسمنت والانتاج في تزايد"، مبينا ان "سعر طن الاسمنت يقدر بحوالي 65 الف دينار جميعها تذهب الى وزارة الصناعة والمعادن".



واضاف الشمري، ان "هناك من العاملين في تلك المعامل من الاجراء اليوميين، والبعض منهم مضى عليه بالعمل قرابة العشر سنوات براتب 120 الف دينار فقط ولمدة مابين 6-7 ساعات يوميا"، لافتا الى ان "الظروف المعاشية لاؤلئك العاملين صعبة جدا في ظل غلاء المعيشة".

ودعا الشمري رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لـ"انصاف اؤلئك العاملين وشمولهم بقرار مجلس الوزراء الذي صادق على تطبيق قانون رقم 413 ليكون الحد الأدنى للأجور اليومية 350 ألف شهريا".

يشار الى ان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اعلن في 31 اب 2017 عن تحرير محافظة نينوى من بطش زمر داعش الارهابية التي جثمت على صدر المحافظة لثلاثة اعوام.

