المحكمة الاتحادية: لا يجوز تقييد حرية سفر العراقي داخل البلاد وخارجها

الخليج 365/ بغدادأكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حرية العراقي بالسفر داخل البلاد وخارجها، لافتة إلى عدم جواز تقييد هذه الحرية بموجب أي تشريع.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في حديث لـ السومرية نيو، إن "المحكمة الاتحادية العليا لديها العديد من الأحكام الدستورية المتعلقة بالحريات العامة"، مبينا أن "ابرز تلك الأحكام عندما قضت بأن للعراقي حريّة التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها من دون قيّد أو شرط".



وأشار إلى أن "المحكمة أكدت حينها عدم جواز تقييد هذه الحرية بموجب أي تشريع، باستثناء من صدر بحقه حكم قضائي"، لافتا الى أن "جميع ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا من أحكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور".

ويصدر القضاء احيانا قرار بمنع سفر شخصيات معينة، ودائما ما تكون تلك الشخصيات مطلوبة قضائيا او بدوافع التحقيق عن موضوع ما.

