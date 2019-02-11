الحشد الشعبي يعلن إغلاق مقرين وهميين لإنتحالهما صفته

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن أغلاق مقرين وهميين جديدين لانتحال صفة الهيئة في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا وهميا ينتحل صفة الحشد في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة يحمل اسم كتلة دعم الدولة"، مبينا ان "المقر اثاني يحمل اسم كتائب النخبة القتالي ينتحل صفه الحشد في منطقة الدورة".



واضافت المديرية أن "المقرين تم اغلاقهما بعد العثور على أسلحة خفيفة وثقيلة وبدلات ورتب عسكرية وباجات ومستمسكات وهمية".

يشار الى ان أمن الحشد الشعبي يواصل إغلاق المقرات الوهمية التي تنتحمل صفة هيئة الحشد، ضمن حملة واسعة تشمل مناطق العاصمة بغداد.

