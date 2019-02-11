أعلنت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن أغلاق مقرين وهميين جديدين لانتحال صفة الهيئة في العاصمة بغداد.
وقالت المديرية في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا وهميا ينتحل صفة الحشد في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة يحمل اسم كتلة دعم الدولة"، مبينا ان "المقر اثاني يحمل اسم كتائب النخبة القتالي ينتحل صفه الحشد في منطقة الدورة".
واضافت المديرية أن "المقرين تم اغلاقهما بعد العثور على أسلحة خفيفة وثقيلة وبدلات ورتب عسكرية وباجات ومستمسكات وهمية".
يشار الى ان أمن الحشد الشعبي يواصل إغلاق المقرات الوهمية التي تنتحمل صفة هيئة الحشد، ضمن حملة واسعة تشمل مناطق العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يعلن إغلاق مقرين وهميين لإنتحالهما صفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.