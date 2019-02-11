تقديم طلب لرئاسة البرلمان موقع من 77 نائبا للنظر بالاتفاقية مع واشنطن

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، الاثنين، عن تقديم طلب لرئاسة البرلمان موقع من 77 نائبا للنظر بالاتفاقية الستراتيجية مع واشنطن، فيما اشار الى أن عدم معرفة العراق بعدد الجنود الأميركان وواجباتهم، فضلا عن الاختراق الامني الواضح امر غير مقبول.

وقال اليساري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مساع وخطوات جادة يتم العمل من خلالها بغية اعادة النظر بالمعاهدة مع الولايات المتحدة بما يصب في مصلحة البلد"، مبينا ان "هناك تواقيع 77 نائبا تم ارفاقها مع طلب لاعادة النظر بالاتفاقية الستراتيجية مع واشنطن بما يحدد اعداد وواجبات القوات الاجنبية في داخل اراضينا".



وأضاف اليساري، أن "عدم معرفة العراق بعدد جنود الأمريكان والواجبات الفعلية التي يقومون بها، اضافة الى الاختراق الامني الواضح هو امر غير مقبول او صحيح وينبغي وضع حد لهذه الفوضى، ناهيك عن وجود شكوك بالواجبات الحقيقية لتلك القوات خاصة بعد التصريحات التي ادلى الرئيس الامريكي ترامب عن مراقبة دول الجوار من داخل العراق"، مشددا على ان "القوى الوطنية متوحدة من اجل الخروج مع بدء الفصل التشريعي المقبل بقرار يليق بهيبة وسيادة العراق ويمنع اي تجاوز على قرارنا الوطني".

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاحد 3 شباط 2019، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

