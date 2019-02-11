نائب يكشف أبرز الملفات التي تم مناقشتها باجتماع الفتح وسائرون

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الاثنين، عن أبرز الملفات التي تم مناقشتها في اجتماع اليوم بين تحالفي الفتح وسائرون، مشيراً إلى أن هناك لجاناً مشتركة ستعمل على وضع الـطر لحل المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الحكومة.

وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك إيماناً واعتقاداً كبيراً بأن العملية السياسية لا بد أن تستمر بنجاح بعد أن حصل فشل وأزمات كبيرة بالحكومات السابقة، فلا بد من ترتيب الوضع بين التحالفين لعدم تكرار الأخطاء السابقة"، مبيناً أن "اجتماع اليوم في مقر سائرون بحث جميع الملفات وهو امتداد للاجتماع السابق في مقر الفتح".



وأضاف، أن "هناك ملفات عالقة ولجاناً مشتركة لوضع الأطر العامة لتحقيق التقارب وتقديم الحلول حول ملفات مجالس المحافظات وإصلاح الدولة والعملية السياسية والقضاء على الفساد ومناقشة القوانين الداعمة لخطوات الحكومة في مكافحة الفساد"، مشدداً على أن "الاجتماع ناقش ملف تواجد القوات الأميركية وهناك إجماعاً لرفض تواجد القوات الأجنبية ومن بينها الأميركية".

وتابع الربيعي، أن "الاجتماع ناقش أيضاً ملف استكمال الكابينة الوزارية خاصة أن المرحلة لا تتحمل الكثير من التأخير، إضافة إلى مناقشة ملف الخدمات لوجود نقص بالخدمات في جميع المحافظات، فضلاً عن مناقشة العديد من الملفات الأخرى التي ستكون داعمة لحكومة عبد المهدي".

وكان تحالفا الفتح وسائرون عقدا، اليوم، اجتماعا في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد لمناقشة عدد من الملفات.

