التعليم تعلن عودة الطلبة المرقنة قيودهم اعتباراً من السنة 2009-2010 صعوداً

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن إعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية اعتباراً من السنة الدراسية 2009- 2010 صعوداً إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي عباس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الوزارة وافقت على أعادة الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغياب او الرسوب (بمواد المرحلة او مواد العبور) دواماً وامتحاناً اعتباراً من السنة الدراسية 2009-2010، صعوداً وللمراحل الدراسية كافة على ان تكون مباشرتهم للسنة الدراسية القادمة 2019-2020".



واضاف أن "الوزارة استثنت من القرار الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش او التزوير او العقوبات الانضباطية، فضلا عن الطلبة المرقنة قيودهم بناءا على طلباتهم والملتحقين بالدراستين المسائية أو الأهلية والتعليم الحكومي الخاص والوقفين السني والشيعي والدراسيين خارج العراق، فضلا عن الطلبة المرقنة قيودهم والمقبولين في الكليات او المعاهد ذات الحدود ألادنى".