الكشف عن اعداد النازحين الذين لقوا مصرعهم بالمخيمات منذ كانون الثاني الماضي

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر مطلع، الاثنين، عن اعداد النازحين الذين لقوا مصرعهم بالمخيمات منذ كانون الثاني الماضي، مبينا ان هؤلاء دفنوا في مقابر قريبة من المخيمات.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "عدد النازحين الذين لقوا مصرعهم في المخيمات ارتفع منذ مطلع كانون الثاني الماضي إلى 11 شخصاً، بينهم 5 أطفال وسيدتان"، مبينا ان "هؤلاء قضوا نتيجة حرائق داخل مخيماتهم أو الصعق بالكهرباء أو البرد ونقص التغذية".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هناك سبعة اخرين اصيبوا خلال الفترة المذكورة اعلاه"، لافتا الى ان "الذين لقوا مصرعهم دفنوا بمقابر قريبة من المخيمات في كركوك وعامرية الفلوجة وجنوب غربي الموصل".

وكشف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، عن وجود مليون و800 ألف شخص ما زالوا نازحين داخل العراق، بعد أكثر من عام على انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم "داعش".

