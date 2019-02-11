امانة بغداد تنفي ازالتها عددا من الدور السكنية قرب علوة الرشيد

\الخليج 365/ بغدادنفت امانة بغداد، الاثنين، ما تناقلته وسائل اعلامية بشأن ازالتها عددا من الدور السكنية قرب علوة الرشيد، فيما اشارت الى انها اعدت دراسة لإنشاء طرق ومنافذ جديدة في العاصمة.

وقالت مديرية العلاقات والاعلام بالامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد أزالت عددا من بيوت الشعر التي اقامها عدد من المواطنين الذين يعملون باعة جوالين بعلوة الرشيد بعد توجيه انذارات لهم"، نافية "ما تناقلته وسائل اعلامية بشأن ازالتها عددا من الدور السكنية قرب العلوة".



واضافت ان "بيوت الشعر المزالة تقع خلف علوة الرشيد على طريق حلقي حيوي ستقيمه امانة بغداد لفك الاختناقات المرورية"، مشيرا الى ان "الطريق الحلقي يبدأ قبل علوة الرشيد وينتهي خلف ساحة العلوة ويتصل بشارع 100".

واكدت المديرية انها "اعدت دراسة لإنشاء طرق ومنافذ جديدة في العاصمة بغداد وفتح الطرق المغلقة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد لتسهيل حركة السير والمرور"، موضحة انه "تم بجهود استثنائية تحديد موقع بديل لاصحاب بيوت الشعر".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت في وقت سابق، خبرا تضمن ان امانة بغداد قامت بازالة عددا من الدور السكنية قرب علوة الرشيد بالعاصمة.

