نائب: الرقابة أكدت عدم جدوى بيع نفط القيارة لتواطئ سننكول وسومو والشمال

الخليج 365/ بغدادأعلن نائب عن محافظة نينوى، الاثنين، أن الرقابة في وزارة النفط أكدت عدم جدوى بيع نفط القيارة، مشيرا الى تواطئ بين شركة سننكول الانغولية وشركتي سومو والشمال الحكوميتين.

وقال الجبوري في تغريدة له على موقع تويتر، إن "داشرة الرقابة الداخلية في وزارة النفط تطابق كلامنا بعدم وجود جدوى اقتصادية في بيع نفط القيارة"، عازيا ذلك الى أن "شركة سننكول الانغولية غير مؤهلة تقنيا وخالفت شروط العقد كونها بدأت التصدير من الابار القديمة بتواطئ شركة نفط الشمال وشركة سومو وصمت وزير النفط الذي وافق على البيع".



واضاف الجبوري ان "تصدير نفط القيارة البعيد عن مواقع التصدير والاستهلاك بكلف نقل عالية ودون معالجة واستخلاص الكبريت منه وتحويله الى نفط خفيف هي سرقة منظمة باشراف الدولة عندما تعاقدت مع شركة افريقية لا تمتلك خبرة تقنية لاستخلاص كبريته العالي والبالغ 7،5"، داعيا وزير النفط الى "تحمل المسؤولية وايقاف البيع".

وعرض الجبوري، وثيقة صادرة عن وزارة النفط بشأن ذلك تنشرها الخليج 365.

وسبق أن اتهم النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، فصيلا مسلحا تابعا للحشد الشعبي بالقيام بعمليات تهريب لنفط ناحية القيارة بالمحافظة، مشيرا الى تواطؤ عدد من المسؤولين في الناحية مع الفصيل في عمليات السرقة والتهريب.

