نصار الربيعي: اتفقنا مع الفتح على حل كافة الاختلافات وعدم تاجيل اي ملف

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الوفد التفاوضي لتحالف سائرون نصار الربيعي، الاثنين، انه تم الاتفاق بين سائرون والفتح على حل كافة الاختلافات وعدم تاجيل اي ملف.

وقال الربيعي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتابعته الخليج 365، "اننا نؤيد كل النقاط التي اكد عليها العامري وندعم الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي ونثمن خطوة الحكومة لاعلان البرنامج الحكومي لانها خطوة تقوي عمليات مراقبة البرنامج".



واضاف "اتفقنا ضمن الاطر العامة مع الفتح على حل كافة الاختلافات وعدم تاجيل اي ملف"، مشيرا الى ان "هنالك لجان مشتركة بين الفتح وسائرون ستسعى لازالة عوائق تقف امام تحالفي البناء والاصلاح".

وتابع "اننا مستمرون بالعمل والتنسيق العالي مع الفتح لانشاء لجان مشتركة لحل القضايا العالقة".

وأفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن تحالفي الفتح وسائرون سيعقدان اجتماعاً جديداً اليوم لمناقشة وتقييم ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عقد الثلاثاء الماضي.

