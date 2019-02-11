العامري: استطعنا اخراج الامريكان من الباب وعادوا من الشباك

الخليج 365/ بغداداكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، ان هنالك ماكنة اعلامية معادية تسعى لخلق الياس بنفوس الشعب، فيما اشار الى انه تم اخراج الامريكان من الباب لكنهم عادوا من الشباك.

وقال العامري في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع رئيس الوفد التفاوضي لتحالف سائرون نصار الربيعي، وتابعته الخليج 365، ان "الموقف الوطني يتطلب منا ان يكون لنا موقف واضح لخدمة هذا الشعب العزيز"، مبينا ان "هنالك تحديات اخرى تواجه العراق فهنالك ملف اعلامي وهنالك ماكنة اعلامية معادية تسعى لخلق الياس بنفوس الشعب وهنالك فضائيات تسعى لقتل الامل لدى الشعب ولا يمكن النهوض الا بخلق الامل".



واضاف ان "المهمة الاساسية هو ان يكون لنا موقف واضح تجاه الاعلام ونحن مع حرية الاعلام الايجابي الذي يخلق تطلعات ايجابية لدى الشعب وليس الاعلام الذي يجعل الشعب يائس"، مشيرا الى ان "هنالك ضرورة لتشريع قانون لتجريم المعلومات فهذه الامارات من يمس امنها القومي فهنالك قانون سنتين سجن وغرامة مالية".

وشدد على ضرورة "تشريع قوانين تحمي الدولة والمجتمع"، لافتا الى ان "الحرية موجودة لكن ينبغي ان لاتعتدي على حريات الاخرين وحقوق المجتمع".

واكد العامري ان "الارهاب لم ينتهي والتحديات موجودة والامريكان استطعنا اخراجهم من الباب لكن عادوا من الشباك"، لافتا الى ضرورة "العمل بقوة على وضع اليات لتواجدهم من خلال البرلمان".

وتابع العامري ان "اي شيء لايوجد فيه اتفاقية، فلن نقبل به وسيكون لنا موقف موحد تجاه تواجد القوات الامريكية والاجنبية فلن نميز بين اي قوات سواء كانت امريكية او تركية او ايرانية او غيرها"، موضحا ان "هناك ثقة عالية بالتحالف بين الفتح وسائرون وسيؤدي الى تحالف حقيقي يكون الدعامة الاساسية للتحالف بين الاصلاح والبناء".

وأفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن تحالفي الفتح وسائرون سيعقدان اجتماعاً جديداً اليوم لمناقشة وتقييم ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عقد الثلاثاء الماضي.

