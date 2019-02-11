صالح يؤكد على أهمية الاسراع بتوثيق جرائم "داعش" في العراق

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على أهمية الاسراع بتوثيق جرائم "داعش" في العراق، مبينا ان العراقيين من كافة الطوائف عانوا من بطش التنظيم وعنف التنظيمات الارهابية.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، المستشار الخاص للامم المتحدة رئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش كريم خان"، مبينا انه "تم التاكيد على الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة الدولية، وأهمية تواصلها مع الجهات العراقية المعنية ومنظمات المجتمع المدني لتوثيق ما تعرض له ابناء الشعب العراقي من جرائم القتل والاضطهاد والسبي على ايدي العصابات الارهابية، ومساعدة الناجين منهم".



واكد صالح خلال البيان على "ضرورة الاسراع بجمع وحفظ الادلة التي تدين عصابات داعش الارهابية بما ارتكبته من جرائم بحق العراقيين ترقى الى الابادة الجماعية، وتقديم المتورطين بها الى محاكم دولية متخصصة"، مشيرا الى ان "العراقيين من كافة الطوائف عانوا من بطش داعش وعنف التنظيمات الارهابية".

وشدد صالح على ضرورة "تقديم جهد مشترك وتعاون جاد لضمان إجراء تحقيقات موثوقة وشاملة تستوفي المعايير الدولية من اجل تحديد هوية عناصر داعش الذين هم الأكثر مسؤولية عن الجرائم لضمان خضوعهم للمحاكمة العادلة المبنية على الأدلة".

من جانبه، قدم المستشار الخاص للامم المتحدة شرحاً مفصلاً لرئيس الجمهورية عن جهود المنظمة الاممية في تحري وتوثيق الجرائم التي ارتكبها التنظيم الارهابي بحق المواطنين العراقيين بمختلف قوماياتهم ومذاهبهم وتواصلها مع الناجين ومنظمات المجتمع المدني لهذا الغرض، مؤكداً ان "هناك العديد من التدابير الضرورية تجري لمعالجة ما حدث".

وتابع ان "مشاركة مختلف منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ستظل الأوسع حيويةً في هذا الصدد".

