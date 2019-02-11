التربية تنشر تعليمات نظام المحاولات لطلبة السادس الاعدادي

الخليج 365/ بغدادأعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن التعليمات الخاصة بنظام المحاولات لطلبة مرحلة السادس الإعدادي.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية فراس محمد حسن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "التعليمات تنص على أن يكون الامتحان بالمحاولات بحسب رغبة الطالب وفق الاستمارة التي يتم تزويدها إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة من قبل مراكز الفحص".



وأضاف حسن، "يُشمل بالمحاولات الطلبة الذين داوموا السنة الأولى في السادس الاعدادي للعام الدراسي 2016-2017 ورسبوا أو تركوا الدراسة فيها وفي السنة الدراسية الثانية 2017-2018 رسبوا بدرس أو درسين يحق لهم اداء الامتحان بالمحاولات للعام الدراسي الحالي 2018-2019 في المواد التي رسبوا فيها فقط مع احتفاظهم بدرجات النجاح السابقة".

وتابع، أنه "في حال وجود طلبة مشمولين بنظام المحاولات وقدموا للامتحان الخارجي أو استمروا بالدوام في المدارس المسائية لهذا العام 2018-2019، فسيكون هؤلاء الطلبة مخيرين اما التقديم الى المحاولات او الاستمرار في دراستهم المسائية او الامتحانات الخارجية".

وأشار حسن إلى أنه "يتم العمل بهذا القرار للعام الدراسي الحالي 2018-2019 فقط كما جاء في قرار هيئة الرأي".

يذكر أن هيئة الرأي في وزارة التربية قررت، الاثنين (4 شباط 2019)، إعادة العمل بنظام المحاولات لهذه السنة.

